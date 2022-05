Premier Ukrainy dziękuje Morawieckiemu. Chodzi o kampanię wsparcia

"Prócz bezpośredniego wsparcia wolnego świata, niemniej ważne jest przemówić do sumień polityków i obywateli i zaapelować o powstrzymanie rosyjskiej agresji przeciwko mojemu krajowi. Dziękujemy Mateuszowi Morawieckiemu za zorganizowanie europejskiej kampanii #stoprussianow #StandWithUkraine" – napisał w piątek w serwisie społecznościowym Twitter jeden z przywódców Ukrainy.

Wielka kampania

23 kwietnia tego roku premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły międzynarodowej kampanii "#StopRussiaNow", będącej inicjatywą polskiego rządu. Dodał, że akcja ma być również apelem tych, którzy zostali bestialsko zamordowani na ulicach, miastach i wioskach Ukrainy. I ocenił, iż Europa Zachodnia i Południowa chciałaby wrócić do normalizacji stosunków z Rosją, jednak po tym, co stało się na ukraińskim terytorium państwowym, "nie ma powrotu do normalności".

Szef polskiego rządu podkreślał, że akcja "#StopRussiaNow" ma przyczynić się do tego, żeby "Europa nie była Europą obojętności, bezradności i porażki, ale była Europą zwycięską, aczkolwiek to musi stać się jak najszybciej, bo każdej minuty brutalni rosyjscy żołnierze mordują na rozkaz Kremla".

Ważny dokument

Ostatnio Polska i Ukraina podpisały ważny dokument dotyczący wsparcia w sferze bezpieczeństwa i obronności. Nie ujawniono jednak jego treści.

Ukraiński premier uczestniczył w czwartek w międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz Ukrainy w Warszawie. Głównym celem wydarzenia było zebranie funduszy dla ogarniętego wojną wschodniego sąsiada Polski.

