Wzrost stóp procentowych. Jaki: To nie jest dobra wiadomość

Podniesienie stóp procentowych skomentował europoseł Patryk Jaki w Polsat News.

"To nie jest dobra wiadomość"

– Dla osób, które mają kredyty, to nie jest generalnie dobra wiadomość – wskazał. Dodał, że mimo to taki ruch jest "chyba najistotniejszym narzędziem do walki z inflacją". – Miejmy nadzieję, że to jest wydarzenie temporalne, przejściowe i szybko wrócimy do poziomu, który będzie akceptowalny społecznie – podkreślił polityk.

– Pytanie jest takie czy są jakieś inne narzędzia, które stosują inne banki narodowe do zbijania inflacji. Wydaje się, że tutaj wyjścia prezes NBP nie miał– ocenił.

Jaki został zapytany o pracę Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP. – Nasza gospodarka należała do jednych z najlepszych przez ostatnie lata – podkreślił eurodeputowany. Wskazał, że "trudno tu nie widzieć zasług prezesa Glapińskiego".

Kolejne podwyżki stóp procentowych

W piątek prezes NBP prof. Adam Glapiński poinformował, że stopy procentowe będą podnoszone "aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży". –Mimo inflacji i napiętej sytuacji geopolitycznej, koniunktura w Polsce jest bardzo dobra. W I kwartale wzrost PKB przyspieszył prawdopodobnie aż do 8 procent. Jednocześnie mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy – tłumaczył podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego.

– Dzięki zdecydowanej reakcji banku centralnego Polska przeszła łagodnie przez sporą część kryzysu pandemicznego, a dziś jesteśmy liderem wzrostu gospodarczego – mówił dalej ekonomista.

