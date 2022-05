Ludobójstwo a polityka

Bucza – podkijowskie miasto – stała się symbolem okrucieństwa wojny rosyjsko-ukraińskiej, odkąd na przełomie marca i kwietnia, po wycofaniu się wojsk rosyjskich, znaleziono w niej setki ciał ofiar, niepogrzebanych i pogrzebanych, a zeznania świadków donoszą o grabieżach, gwałtach, torturach, a przede wszystkim egzekucjach ze strony żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Od tego czasu obraz Buczy funkcjonuje poniekąd jako nazwa zbiorcza dla wszystkich miejsc ziemi ukraińskiej, gdzie doszło w ostatnim czasie do podobnych horrorów wojny, a których nagłośnienie na świecie wywołało wiele wyrazów potępienia i politycznych reakcji. Bucza stała się powodem do kolejnych sankcji nałożonych na Rosję, a także powodem dla Ukrainy do wycofania się ze wstępnych ustaleń negocjacji pokojowych, które, przynajmniej w narracji strony rosyjskiej, zdawały się już obiecujące, jeśli idzie o osiągnięcie warunków rozejmu.