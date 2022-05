Zanim został ojcem pancernych i psa

Zanim bowiem stał się nadwornym piewcą „polsko-radzieckiego braterstwa broni”, miał negatywny stosunek do sowieckich porządków nad Wisłą, a zwłaszcza do rosyjskich oficerów w polskich mundurach. Miał zresztą okazję z bliska przyjrzeć się „ustrojowi sprawiedliwości społecznej”, gdyż we wrześniu 1939 r. znalazł się na terenach okupowanych przez Sowietów. Następnie walczył w szeregach Armii Czerwonej, by potem przejść szlak bojowy LWP.