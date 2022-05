Wybory we Francji. "Najgłupsza prawica świata"

Potwierdziły się sondaże, w których przewaga urzędującego prezydenta Emmanuela Macrona nad Marine Le Pen powiększała się w ostatnim tygodniu przed drugą turą wyborów prezydenckich. Ostatecznie Macron wygrał stosunkiem głosów 58,5 proc. do 41,5 proc. Z taką przewagą powinien być dziś spokojny o wynik wyborów parlamentarnych, w których Francuzi mają wyznaczyć swoich przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego. Wybory te odbędą się w dwóch turach – 12 i 19 czerwca. Są to wybory jednomandatowe w 577 okręgach.