USA w ogniu strajku kobiet

Demonstracje i zamieszki w największych amerykańskich miastach, pierwsi ranni policjanci i demonstrujący, feministki zapowiadające prawdziwą wojnę o aborcję – to pierwsze efekty tekstu opublikowanego w zeszłym tygodniu przez portal Politico. Wszystko wskazuje na to, że Ameryka doczeka się własnego strajku kobiet, który może przybrać dużo bardziej brutalną formę niż to, co działo się w Polsce pod koniec 2020 r.