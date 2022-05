Uwaga, uwaga! Rząd, niestety, znowu "pomaga"

A rozwiązywanie przez rząd problemów, do których powstania sam doprowadził, zawsze wiąże się z kosztami, które muszą ponieść inni, czyli podatnicy, bo tylko ich pieniędzmi rząd dysponuje. I to dlatego strach się bać, gdy rząd znowu ogłasza, że znowu zamierza komuś „pomóc”, bo to oznacza, że podatnicy znowu powinni się jeszcze mocniej trzymać za swe kieszenie, do których rząd znowu jeszcze głębiej wkłada swe ręce.