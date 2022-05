Artykuł 180

Nikt z tego nie robił zagadnienia, bo nikt tego zapisu dotąd nie wykorzystał, żeby wprowadzić do Polski kuchennymi drzwiami cenzurę. Przepis brzmi: „Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty”.