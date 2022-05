Po chłodnym początku wiosny i kwietniu, który w tym roku faktycznie zgodnie z przysłowiem przeplatał zimę z latem, czekaliśmy na maj jak na zasłużoną nagrodę. Zwłaszcza że oddychać można już pełną piersią, bez maseczek, więc tym bardziej spragnieni jesteśmy tego, by korzystać z pełni możliwości, jakie daje wiosna. Spacery, rowery, kajaki – oczywiście tak. Prace w ogrodzie – także. Ale wiosna oferuje nam też to, co bardzo lubimy – posiłki na łonie natury. A więc pikniki, grille, ogniska, posiadówki na tarasie, nawet w warunkach miejskich kawa na balkonie jest po zimie pewną atrakcją.