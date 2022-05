Dlaczego część amerykańskiej prawicy nie popiera Ukrainy?

U.S. Embassy Kyiv Ukraine

CYBERONUCA || Populiści, niektórzy libertarianie i narodowi konserwatyści (nat-cons) generalnie nie lubią Ukrainy. Mają tendencję do wrogości, a w najlepszym wypadku do indyferencji w stosunku do tego państwa, które przecież walczy o przeżycie przeciw rosyjskiej agresji.

Sytuacja taka zaistniała z kilku powodów, łącznie z robieniem na złość swoim przeciwnikom politycznym zarówno na prawicy, jak i lewicy. Jeśli amerykańscy lewacy popierają Ukrainę, to jest dobry powód na to, żeby przynajmniej z podejrzeniem reagować na taką sprawę.