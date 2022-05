"Różnice w UE są coraz mocniejsze". Rzecznik rządu o sankcjach na Rosję

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w Parlamencie Europejskim szczegóły szóstego pakietu sankcji. Propozycje zostały podzielone na cztery grupy. Dotyczą rosyjskiej gospodarki, wojska i propagandy. Według przedstawionej koncepcji szósty pakiet miałby obejmować embargo na rosyjską ropę naftową i gaz.

Szósty pakiet sankcji. Müller: Wywieramy presję

W ocenie Piotra Müllera, który wypowiedział się na ten temat w poniedziałek na antenie Polsat News, to duże wyzwanie i nie ma żadnej gwarancji, że porozumienie zostanie przyjęte.

– Różnice są coraz mocniejsze, natomiast trzeba dyskutować, trzeba wywierać presję. Plan odchodzenia od surowców musi być przyjęty – stwierdził.

– To duże wyzwanie, ponieważ każdy chce zrealizować jakiś swój indywidualny interes. Nie dam żadnej gwarancji, że to porozumienie zostanie przyjęte – dodał rzecznik rządu.

Polityk przypomniał także jednoznaczne stanowisko rządu w zakresie uniezależnienia się od gazu i ropy z Rosji.

Stwierdził, że jeżeli ktoś dzisiaj próbuje „za różnicę 10-20 groszy” na danym nośniku energii przehandlować polskie bezpieczeństwo, to on jest zdecydowanie w innej grupie.

– My tu mówimy o bezpieczeństwie Polski, czy w ogóle Polska może w przyszłości będzie istniała, bo finansowanie Rosji w tej chwili, to jest finansowanie potencjalnego ataku na przyszłość. Dlatego my tak mocno przygotowujemy się technicznie, po to, aby się od Rosji uniezależnić – kontynuował Müller.

Pytanie o Dzień Zwycięstwa w Rosji

Przedmiot rozmowy stanowiła sytuacja wojna rosyjsko-ukraińska w kontekście dzisiejszych rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa, święta upamiętniającego zakończenie II wojny światowej i "zwycięstwa nad faszyzmem".

– Dzisiejszy dzień będzie takim sprawdzianem, aczkolwiek nie nastawiamy się na to, że dzisiaj musi dojść do jakiegoś przełomu – ocenił Müller.

– Rosja potrafiła robić kroki zakamuflowane tak, by skupiać się na pewnych datach, a później realizować coś w innym terminie. Nie ma jednej odpowiedzi na to, co dzisiaj się zadzieje – podkreślił polityk.

Czytaj też:

Nowe sankcje i pomoc wojskowa Kanady dla UkrainyCzytaj też:

Zapowiedź tygodnika. "Ile płacimy dlatego, że postanowiliśmy zostać czempionem sankcji i wyrzeczeń"