Putin przemówił na Placu Czerwonym. Oskarżył "USA i ich sługusów"

W Rosji na poniedziałek zaplanowano szereg uroczystości w związku z obchodzonym 9 maja Dniem Zwycięstwa. Podczas swojego okolicznościowego wystąpienia Władimir Putin nawiązał do wojny na Ukrainie. Prezydent przekonywał, że Rosja "odpowiedziała na agresję z wyprzedzeniem". – To była jedyna słuszna decyzja – stwierdził.

Prezydent Rosji przekonywał swych rodaków, że Zachód od dawna przygotowywał się do ataku na Donbas i Krym. Co więcej Putin stwierdził, że w Kijowie wzywano do użycia broni jądrowej. Jego zdaniem przy granicy rosyjskiej wyrosło "niedopuszczalne zagrożenie". Jego zdaniem niebezpieczeństwo rosło z każdym dniem. O ten stan rzeczy Putin oskarżył USA "i ich sługusów".

Putin dziękuje żołnierzom i straszy nazizmem

W dalszej części wystąpienia Putin podkreślił, że "nikt nie zapomni lekcji z drugiej wojny światowej, aby na świecie nie było miejsca dla katów i nazistów".

– Pamiętamy, jak wróg Rosji próbował wykorzystać przeciwko nam bandy międzynarodowego terroryzmu. Próbowali zasiać wrogość międzynarodową i religijną, aby nas złamać, osłabić od wewnątrz, ale im się to nie udało. Dziś nasi wojownicy różnych narodowości walczą razem w bitwie. Osłaniają się nawzajem przed kulami, odłamkami i szrapnelami, naprawdę jak bracia, i w tym tkwi siła Rosji. Niepokonana siła naszego wieloetnicznego narodu – podkreślał.

Dzień Zwycięstwa w Rosji

Dzień Zwycięstwa obchodzony jest jako święto zwycięstwa nad III Rzeszą Niemiecką w czasie II wojny światowej. Na początku maja 1945 roku, po niemal sześciu latach wojny, Niemcy zostali ostatecznie pokonani. Podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji nastąpiło 8 maja 1945 roku o godzinie 22:43 czasu środkowoeuropejskiego. W tym momencie w Moskwie był już 9 maja, godzina 00:43. Akt kapitulacji wszedł w życie 8 maja o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego oraz 9 maja o godzinie 01:01 w Moskwie.

Od roku 1945 Dzień Zwycięstwa obchodzony jest w dwa różne dni. Świat zachodni świętuje na ogół 8 maja, zaś Związek Sowiecki, a później Rosja i związane z nią mniej lub bardziej państwa świętowały i świętują ten dzień 9 maja. W latach 90. święto to straciło na znaczeniu. Jednak po dojściu do władzy Władimira Putina Dzień Zwycięstwa stał się najważniejszym świętem państwowym i obchodzony jest hucznie na niemal całym terytorium Federacji Rosyjskiej.

