"Przyjęcie Ukrainy do UE zajmie dekady". Macron szczerze o sytuacji Kijowa

Podczas swojego przemówienia wygłoszonego w parlamencie UE w Strasburgu prezydent Macron stwierdził, że proces akcesji Kijowa do Wspólnoty potrwa dekady. Zdaniem francuskiego przywódcy, Ukraina powinna w tym czasie stać się członkiem "równoległej wspólnoty europejskiej” do czasu, aż osiągnie status pełnoprawnego członka UE. Takie rozwiązanie pozwoliłoby krajom niebędącym członkami UE dołączyć do europejskiej architektury bezpieczeństwa, powiedział prezydent Macron.

Droga do UE

Ukraina rozpoczęła proces ubiegania się o członkostwo w UE w lutym br., cztery dni po inwazji Rosji.

– Wszyscy doskonale wiemy, że proces pozwalający [Ukrainie] na przystąpienie do Unii zająłby rzeczywiście kilka lat, prawdopodobnie kilkadziesiąt lat – powiedział Macron i dodał: „Taka jest prawda, chyba że zdecydujemy się obniżyć standardy akcesji. I przemyśleć na nowo jedność naszej Europy”.

Macron powiedział, że zamiast zawieszać surowe kryteria członkostwa w UE, aby przyspieszyć proces akcesji Ukrainy, w należy rozważyć utworzenie "równoległej wspólnoty europejskiej”. Prezydent Francji wskazał, że będzie to "sposób zakotwiczenia krajów, które geograficznie znajdują się w Europie i podzielają nasze wartości”.

Propozycja Macrona padła wkrótce po tym, jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że w czerwcu władze wykonawcze UE opublikują swoją wstępną opinię w sprawie kandydatury Ukrainy do Unii Europejskiej. W poniedziałek urzędnicy z Kijowa potwierdzili, że Ukraina złożyła w Brukseli drugą część swojego wniosku o członkostwo w UE.

Po rozpętaniu przez Rosję wojny na Ukrainie prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski zasugerował UE zastosowanie specjalnej procedury w celu natychmiastowego przyznania Ukrainie członkostwa we Wspólnocie, ale tak się nie stało.

Kraje zwykle potrzebują lat, aby wynegocjować członkostwo w UE, a kandydaci muszą udowodnić, że spełniają wiele kryteriów – od poszanowania demokracji i praworządności po posiadanie wystarczająco silnej gospodarki.

Czytaj też:

Macron: Ani Rosja, ani Ukraina nie może zostać upokorzonaCzytaj też:

Szósty pakiet sankcji łagodniejszy. UE zezwala na transport rosyjskiej ropy tankowcami