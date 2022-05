Tusk apeluje do Kaczyńskiego ws. Ziobry. "Nie musi się pan obawiać"

Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk opublikował na film, w którym oskarża Zbigniewa Ziobro o blokowanie unijnych pieniędzy z Funduszy Odbudowy. Zdaniem Tuska Ziobro jest "najdroższym ministrem na świecie". – Jest droższy nawet niż czereśnie – ocenia. Były premier podkreśla, że szef Solidarnej Polski blokuje 700 mld zł dla Polski.

– Jedna trzydziesta wystarczyłaby, by dać tę 20-proc. podwyżkę dla całej sfery budżetowej: nauczycieli, pielęgniarek, pracowników socjalnych, urzędników niższego szczebla, ratowników etc – zapewniał.

Tusk apeluje do Kaczyńskiego

W swoim krótkim nagraniu, Tusk zapowiedział o wotum nieufności dla ministra Ziobry oraz zwrócił się z apelem do Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Lider PO stwierdził, że minister musi mieć coś na Kaczyńskiego, skoro ten boi się go usunąć z rządu.

– Co takiego Zbigniew Ziobro ma w ręku, że prezes Kaczyński boi się usunąć tego ewidentnego szkodnika? Jakimi papierami szantażuje prezesa? – zastanawia się były premier.

– Panie Jarosławie Kaczyński, jeśli boi się pan zagłosować przeciwko panu Ziobrze, przeciwko usunięciu go z rządu, opozycja może to zrobić swoimi rękami. Nie musi się pan obawiać, wystarczy nie głosować, wstrzymać się od głosu. To wotum nieufności, które jutro złożymy w Sejmie przejdzie i Polska uwolni się od tego najdroższego ministra świata – mówił Tusk.

Spór o KPO

Na początku maja ubiegłego roku rządzący przesłali do Brukseli Krajowy Plan Odbudowy. Opracowanie KPO było konieczne, aby Polska mogła sięgnąć po środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Jednak Komisja Europejska cały czas nie daje zielonego światła na wypłatę pieniędzy z powodu obaw dotyczących rzekomego braku przestrzegania praworządności w naszym kraju.

Politycy obozu władzy twierdzą, iż zablokowanie wypłat z KPO to efekt politycznych rozgrywek pomiędzy Warszawą a Brukselą oraz chęci wymuszenia na rządzie RP zmian w sądownictwie.

Czym jest Fundusz Odbudowy UE?

Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej jest odpowiedzią UE na zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele – odbudowę i przywracanie odporności gospodarek unijnych na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać łącznie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

