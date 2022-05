Ziobro ostro o Tusku: Nie kłamie tylko wtedy, kiedy się myli

Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk opublikował film, w którym oskarża Zbigniewa Ziobro o blokowanie unijnych pieniędzy z Funduszy Odbudowy. Zdaniem Tuska Ziobro jest "najdroższym ministrem na świecie". – Jest droższy nawet niż czereśnie – ocenia. Były premier podkreśla, że szef Solidarnej Polski blokuje 700 mld zł dla Polski.

– Jedna trzydziesta wystarczyłaby, by dać tę 20-proc. podwyżkę dla całej sfery budżetowej: nauczycieli, pielęgniarek, pracowników socjalnych, urzędników niższego szczebla, ratowników etc – zapewniał. W swoim krótkim nagraniu, Tusk zapowiedział o wotum nieufności dla ministra Ziobry oraz zwrócił się z apelem do Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Lider PO stwierdził, że minister musi mieć coś na Kaczyńskiego, skoro ten boi się go usunąć z rządu.

– Co takiego Zbigniew Ziobro ma w ręku, że prezes Kaczyński boi się usunąć tego ewidentnego szkodnika? Jakimi papierami szantażuje prezesa? – zastanawia się były premier.

Ziobro odpowiada

Do nagrania Tuska minister sprawiedliwości odniósł się podczas wtorkowej konferencji prasowej. Skierował do lidera PO dwa pytania. – Czyje środowisko w Parlamencie Europejskim uchwaliło prawo, które pozwala dzisiaj Komisji Europejskiej blokować pieniądze dla Polski, Zbigniewa Ziobro czy Donalda Tuska? A czyje środowisko polityczne w Parlamencie Europejskim właśnie żąda, by blokować pieniądze dla Polski i tego domaga się od Komisji Europejskiej, Zbigniewa Ziobry czy Donalda Tuska? – pytał szef MS.

Według niego, Donald Tusk "tak bardzo kłamie, że nie potrafi już później rozróżnić co jest kłamstwem, a co prawdą". – I wierzy w te swoje kłamstwa, nie chce pamiętać. Udaje, że ma tak krótką pamięć, iż w Parlamencie Europejskim, to jego koleżanki i koledzy, z jego klubu w PE, dziesiątki razy żądali, by Komisja Europejska blokowała te pieniądze, o które dzisiaj się tak upomina dla Polski – powiedział prezes Solidarnej Polski.

Brak środków z KPO – wina Tuska

– To jest właśnie akt sprawczy Donalda Tuska i jego środowiska politycznego, że tych pieniędzy nie ma. Mam nadzieję, że Donald Tusk odświeży nieco swoją pamięć i zechce wyjaśnić, jak potrafi godzić tą sytuację, którą każdy miał okazję obserwować w PE, dziesiątków występów, oracji, żądań, by Polska nie dostała ani złotówki, z jednoczesnym ubolewaniem, które wygłasza tutaj Donald Tusk, że tych pieniędzy nadal nie ma – powiedział Ziobro.

– Sądzę, że właściwym adresatem jego wątpliwości, jego obaw, jego pretensji, są jego koleżanki i koledzy partyjni, z Europejskiej Partii Ludowej, która jest niezwykle aktywna w tym procederze, aby Polska nie dostała ani jednego euro – podkreślił prokurator generalny

– Donald Tusk nie kłamie tylko wtedy, kiedy się myli. I to jest niestety cały problem związany z jego aktualną działalnością polityczną i aktualną inicjatywą, którą podejmuje rzekomo w obronie środków europejskich dla Polski – wskazał minister.

