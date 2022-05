Prezes PiS nie wybiera się na emeryturę. "Jest w wybornej formie"

W czerwcu Jarosław Kaczyński skończy 73 lata. W 2020 roku polityk zapowiedział, że zastanowi się nad odejściem z polityki do 2025 roku, gdy dobiegnie końca jego kadencja jako prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

"Super Express" zapytał kuzyna Kaczyńskiego, Jana Marię Tomaszewskiego, jakie plany ma obecnie szef partii rządzącej.

"To jest genialny strateg"

Według Tomaszewskiego, prezes PiS nie będzie się spieszył z decyzją o wycofaniu się z polityki. – Jarek jest w wybornej formie i nie wybiera się na żadną emeryturę – powiedział kuzyna prezesa PiS w rozmowie z "SE".

Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego podkreślił, że były premier bardzo dużo pracuje, a nawet przedstawił jego przybliżony harmonogram dnia: – Pobudka zazwyczaj około ósmej rano, śniadanie i wyjazd do Kancelarii Premiera. No chyba, że jest poniedziałek, bo wtedy prezes urzęduje na Nowogrodzkiej, w centrali partii. W inne dni pracuje w KPRM i często wychodzi późnym wieczorem z pracy, którą zabiera jeszcze do domu i siedzi po nocach, przeglądając dokumenty.

Tomaszewski dodał, że Jarosław Kaczyński jest "genialnym strategiem", dlatego jego aktywność może być jeszcze bardzo potrzebna. – Jarek będzie rządził jeszcze długo – przekonuje przyjaciel wicepremiera.

Sondaż: Kaczyński i Tusk powinni przejść na emeryturę?

Większość Polaków widziałaby już na emeryturze Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska – wynika z najnowszego badania.

Sondaż przeprowadził Instytut Pollster dla "Super Expressu". "Polacy oczekują nowych twarzy w polityce – taki wniosek może płynąć" – napisała gazeta.

Na pytanie, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę, "zdecydowanie tak" odpowiedziało 66 proc. respondentów, zaś "raczej tak" wskazało 18 proc. badanych. Po 8 proc. uzyskały opcje "zdecydowanie nie" i "raczej nie".

Ankietowani jednoznacznie opowiedzieli się także w przypadku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który przecież niecały rok temu wrócił do krajowej polityki i ponownie objął fotel szefa PO. Odejścia na emeryturę byłego premiera oczekuje 61 proc. respondentów (46 proc. "zdecydowanie tak", 15 proc. "raczej tak"). 15 proc. "raczej" nie chce jego odejścia. Z kolei reszta uważa, że zdecydowanie powinien zostać w aktywnej polityce.

Czytaj też:

PiS przegrało głosowanie na komisji w Sejmie. "W koalicji trzeszczy"Czytaj też:

Wiadomo, kiedy Sejm zagłosuje nad powołaniem prezesa NBP