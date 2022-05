Poroszenko o Putinie: Zachowuje się jakby zwariował

– Władimir Putin zachowuje się jak osoba, która zwariowała. Putin zachowuje się jak osoba, która żyje w totalnie innym świecie. Wystarczy wziąć pod uwagę, że mówi, iż prowadzi wojnę na własnej ziemi, gdy to jest nasza ziemia i to my bronimy własnego narodu i własnej ziemi – powiedział na antenie Polsat News Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy.

– Putin powiedział, że prowadzi wojnę nie z jakimiś batalionami ukraińskimi, nie z siłami zbrojnymi Ukrainy – Putin ogłosił, że prowadzi wojnę z NATO, żeby usprawiedliwić swoją klęskę, z którą się zetknął podczas pierwszego etapu wojny, gdy Siły Zbrojne Ukrainy, Obrona Terytorialna i "my wszyscy" wyrzuciliśmy Putina z Kijowa, Czernihowa, Połtawy, Sum – dodał ukraiński polityk.

"Rosjanie robią rzeczy gorsze niż naziści"

Poroszenko przyypomniał, że Putin mówi, że wyrzuca z Ukrainy neonazistów. – Ale wystarczy, że ktokolwiek na świecie zobaczy zbrodnie w Buczy, Mariupolu, Hostomlu, Worzelu, Ochtyrce, Czernihowie. To jest często gorsze niż to, co robili naziści podczas drugiej wojny światowej – zaznaczył.

Zdaniem Petra Poroszenki, defilada z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie została przez Ukrainę "zniszczona". – Putin doznał klęski, nie miał nic do powiedzenia, nie miał nic do sprzedania Rosjanom – powiedział były prezydent. Według niego, przywódca Rosji nie był w stanie uzasadnić, dlaczego zaatakował Ukrainę obecnie i osiem lat temu.

– Władimir Putin myślał, że w ciągu dwóch dni zmieni władze w Ukrainie na władzę prorosyjską. Czekał go ogromny zawód – powiedział Poroszenko.

Czytaj też:

Amerykański wywiad: Putin może wprowadzić stan wojenny