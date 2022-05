Kamiński: Powinniśmy postawić jako cel demilitaryzację Kaliningradu

– My powinniśmy w ramach celów tej wojny postawić demilitaryzację Kaliningradu (...). Nie chcemy anektować Kaliningradu, niech tam sobie mieszkają Rosjanie. Ale Iskandery precz – mówił polityk PSL na antenie Polsat News.

– Chyba nie jest upokorzeniem Rosji twarde zażądanie od niej powrotu do rosyjskiej konstytucji. Rosyjska konstytucja przedtem, zanim Władimir Putin zaczął ją zmieniać, tak jak ją sobie Rosjanie w latach 90. zbudowali, była dość dobrą demokratyczną konstytucją federalnego ustroju, federalnego kraju. Prawdziwa federalizacja Rosji to jest przyszłość i ja myślę, że jednym z zasadniczych i wiem, o czym mówię po powrocie z Waszyngtonu, myślę, że jednym z ważnych celów wojennych Zachodu, które będą lada moment sformułowane, będzie przestrzeganie przez Rosję demokratycznych procedur. Czyli wolne wybory i ja mam nadzieję i celem polskiej polityki jest to, by do tych warunków, które Zachód postawi Rosji w sprawie wolnych wyborów, jeśli Rosja te wybory przegra, dodać podstawowy warunek – wolne wybory również na Białorusi – wskazał wicemarszałek Senatu.

USA są zdeterminowane, by pokonać Putina

– Eskalacja tego konfliktu jest jedną z opcji Władimira Putina. Natomiast ja mogę też powiedzieć, po moim pobycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy rozmowy z najważniejszymi senatorami amerykańskimi obu partii odpowiadającymi za politykę zagraniczną. Moje osobiste odczucie jest takie, że ja jeszcze nigdy nie widziałem takiej determinacji obu partii amerykańskich do pokonania Władimira Putina – wskazał Michał Kamiński.

Polityk PSL podkreślił, że dziś dla pozycji Polski najważniejsze są sojusze: – Jesteśmy bezpieczni tylko o tyle, o ile jesteśmy z naszymi sojusznikami i na razie tam, gdzie powinniśmy także kroki dyplomatyczne względem Rosji koordynować.

