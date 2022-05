Kto może powstrzymać Putina? Kwaśniewski wskazał dwie grupy

W środę w rozmowie z "Super Expressem" polityk ocenił, czy jest szansa na zmianę mentalności rosyjskiego społeczeństwa w obliczu m.in. propagandy płynącej z państwowych mediów w Rosji.

– Myślę, że to są może nie pobożne, ale życzenia. Propaganda putinowska jest jednak powszechna, (...) jest jak promieniowanie. Nie da się przed tym ochronić. Wszyscy są w jakimś sensie pod wpływem tej propagandy, nawet ludzie dalecy od imperialistycznych poglądów. Obawiam się, że te zmiany będą następować powoli. Im dłużej wojna będzie trwała, tym bardziej te reakcje będą mocniejsze, ale ciągle nie w skali, która zmiecie Putina – skomentował Kwaśniewski.

Dwie grupy

Według byłego polskiego przywódcy, obecnie "są dwie grupy, które mogłyby zareagować szybciej i doprowadzić do jakiegoś przesilenia" w Rosji.

– To są generałowie, szczególnie ci, którzy obawiają się o swoje życie. Oni będą coraz bardziej pociągani do odpowiedzialności za nieudaną wojnę. Drugą grupą są oligarchowie, którzy fizycznie tracą część swoich majątków, co dla nich jest bolesne. Oni tej wojny nie chcieli, zresztą nikt ich nie pytał o zdanie w tej sprawie. Być może z tej strony może wyjść jakiś impuls – zauważył Aleksander Kwaśniewski.

Działania Kremla

Ukraiński wywiad wojskowy uważa, iż pod wpływem niepowodzeń militarnych na terytorium Ukrainy Rosjanie zmieniają oficjalną narrację na temat wojny.

"Armia okupanta ponosi katastrofalne straty i porażki. Aby zmienić postrzeganie przez Rosjan militarnej potęgi i przygotować społeczeństwo na możliwą klęskę, rosyjskie media nakazały mówić o wojnie rosyjsko-ukraińskiej jako zbrojnej konfrontacji między Rosją a wszystkimi krajami Unii Europejskiej i NATO. Zdaniem kremlowskich spin doktorów politycznych, zmniejszyłoby to wstyd przegranej z silniejszym przeciwnikiem" – mogliśmy przeczytać w jednym z raportów.

