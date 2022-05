Müller zapowiada: Będziemy bronić ministra, który jest w naszym rządzie

Przewodniczący KO Borys Budka zapowiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie złożenie wspólnego wniosku klubów parlamentarnych Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej oraz koła Polski 2050 Szymona Hołowni w sprawie wyrażenia wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

– Można powiedzieć w jednym zdaniu: Nie ma dzisiaj większego szkodnika dla polskiej racji stanu, aniżeli minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro – stwierdził podczas spotkania z mediami w sejmowym gmachu Budka.

Wniosek o odwołanie

Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadali złożenie wniosku o odwołanie Ziobry od kilku tygodni. Szef PO Donald Tusk oznajmił nawet, że prezes Solidarnej Polskie powinien odejść ze stanowiska, ponieważ "szkodzi Polsce". – Powinniśmy złożyć wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry i pozbyć się tego szkodnika. (...) Ziobro gra kartą europejską i jest gotowy do politycznej zbrodni – podważenia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej – mówił były premier.

Pomysł odwołania szefa resortu sprawiedliwości popiera między innymi były koalicjant w ramach Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin. Jak powiedział w trakcie jednej z audycji radiowych: "Porozumienie jest dzisiaj partią opozycyjną i jak każda partia opozycja, zagłosuje za odwołaniem Zbigniewa Ziobry".

"Będziemy bronić ministra"

Piotr Müller skomentował zamieszanie wokół Zbigniewa Ziobro na sejmowej konferencji.

– Naturalne jest, że opozycja szuka sposobu na destabilizację rządu, ale my nie będziemy reagować na to w sposób, w jaki opozycja by tego oczekiwała. W związku z tym, będziemy bronić ministra, który jest w naszym rządzie, ponieważ stabilność rządu jest w tej chwili wartością szczególną ze względu na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o gospodarkę czy kwestie związane z wojną na terenie Ukrainy – powiedział rzecznik prasowy Rady Ministrów. – W tę pułapkę nie będziemy wchodzić – dodał.

