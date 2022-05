Ziobro odpowiada politykom PO: To nie tyle totalna, co fatalna opozycja

Opozycja parlamentarna chce odwołania z funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

– Atak ze strony partii, której liderzy mówią prawdę tylko wtedy, kiedy się pomylą, to dla mnie i dla nas jako Solidarnej Polski tylko komplement. Bylibyśmy zaniepokojeni, gdyby Platforma Obywatelska zaczęła nagle nas chwalić – oznajmił polityk.

Wniosek o wotum nieufności

Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zapowiedział złożenie wniosku w sprawie wyrażenia wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobro. Propozycję poparli przedstawiciele Lewicy, Koalicji Polskiej oraz Polski 2050. Głosowanie "za" ogłosił również lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadali złożenie wniosku o odwołanie Ziobry od kilku tygodni. Szef PO Donald Tusk oznajmił nawet w jednym ze swoich niedawnych wystąpień, iż prezes Solidarnej Polskie powinien odejść ze stanowiska, ponieważ "szkodzi Polsce". – Powinniśmy złożyć wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry i pozbyć się tego szkodnika. (...) Ziobro gra kartą europejską i jest gotowy do politycznej zbrodni – podważenia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej – mówił.

Ziobro o PO: Fatalna opozycja

Zdaniem Zbigniewa Ziobro, PO to "nie tyle totalna, co fatalna opozycja". – Zacietrzewiona, kłótliwa i pozbawiona elementarnego państwowego instynktu i myślenia o polskiej racji stanu. To opozycja działająca w myśl powiedzenia: "Złodziej najgłośniej krzyczy wtedy, kiedy sam jest złodziejem i woła: »chwytaj złodzieja«" – stwierdził polityk.

– Złodziejem jest PO i to w podwójnym tego słowa znaczeniu. Po pierwsze – zgodnie z mądrością dziejową, zachowuje się jak przysłowiowy złodziej, bo oskarża o własne czyny tych, którzy za nie nie odpowiadają. (...) Po drugie – wspierając w organach europejskich działania UE bezprawnie blokujące pieniądze dla Polski – dodał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

