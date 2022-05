Polska – między gazem z Rosji a gazem z Niemiec

A to by oznaczało, że jeśli nie dojdzie do jakichś jeszcze bardziej tragicznych, nieprzewidzianych zdarzeń, to Niemcy tak czy owak staną się europejskim brokerem rosyjskiego gazu. Właściwie już się nim stają – wskutek wojny wchodzą w tę rolę szybciej niż zapewne pierwotnie zakładano, bo jedne państwa pod presją wydarzeń na Ukrainie same rezygnują z rosyjskiego gazu lub co najmniej z rosyjskiego gazu sprowadzanego bezpośrednio z Rosji – jak Litwa, Łotwa i Estonia, a inne są do tego zmuszane przez Rosję, poprzez odcięcie im dostaw – jak Bułgaria czy Polska, która od lat planowała uwolnić się od rosyjskiego gazu z końcem 2022 r., a której Rosja odcięła dostawy swego gazu pod koniec kwietnia.