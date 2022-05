Siarkowska: Nagonka przeciwko Glapińskiemu ma prowadzić do jednego

"Rozpętana polityczna nagonka przeciwko Adamowi Glapińskiemu jako szefowi NBP na kolejną kadencję ma prowadzić do jednego: do wyeliminowania tej kandydatury i wprowadzenia na to stanowisko osoby, która nie będzie bronić ani gotówki, ani złotówki. Roztropni politycy to rozumieją" – tłumaczy Anna Siarkowska (klub PiS) we wpisie na Twitterze.

twitter

Decyzja ws. drugiej kadencji Glapińskiego

Prawdopodobnie w czwartek izba zagłosuje nad wnioskiem o powołanie Adama Glapińskiego na drugą kadencję na prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Głosowanie ws. Adama Glapińskiego odbędzie się w bloku głosowań w godz. 16:00-17:30 – podano w harmonogramie obrad izby. Wcześniej Sejm ma rozstrzygnąć w kwestii wniosków o uzupełnienie porządku dziennego m.in. o punkt dotyczący właśnie powołania prezesa NBP.

W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję. Wniosek w tej sprawie złożył prezydent Andrzej Duda. Obecna kadencja szefa polskiego banku centralnego wygasa w czerwcu.

Według opozycji, partii rządzącej może zabraknąć głosów, aby zapewnić prof. Glapińskiemu kolejną kadencję na stanowisku. Jednak członkowie Zjednoczonej Prawicy zapewnili, iż nie ma wątpliwości, co do większości w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie.

Awantura w Sejmie. Posłowie Lewicy przynieśli transparent

W środę posłowie Lewicy przynieśli na salę obrad transparent z napisem: "Glapiński musi odejść". – Adam Glapiński spowodował inflacje, odpowiada za drożyznę, za bankructwo polskich rodzin. Prawo i Sprawiedliwość przestało się opiekować polską rodziną! – mówił z sejmowej mównicy przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

twitter

"W Sejmie RP znowu hucpa. Lewica zamiast zaproponować jakieś rozwiązania ustawowe to organizuje cyrk w Parlamencie" – opisuje tymczasem zachowanie polityków Lewicy poseł PiS Mariusz Kałużny.

Czytaj też:

Awantura w Sejmie. Posłowie Lewicy przynieśli transparentCzytaj też:

Kukiz kończy z polityką? Zaskakujący komentarz lidera Kukiz'15