Duda: Przyjąłem misję lobbingu za Ukrainą w UE

Prezydent Andrzej Duda uważa, że społeczeństwu Ukrainy bardzo jest dzisiaj potrzebne to, aby odczuwało ono akceptację Zachodu.

– Dlatego idea tego, aby przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do Unii Europejskiej, jest tak ważna. Przyjąłem tę propozycję, którą przedstawiła pani prezydent, żeby podjąć taką swoistą misję lobbingu za Ukrainą wśród naszych koleżanek i kolegów w państwach Unii Europejskiej na zachodzie Europy zwłaszcza tam, gdzie są wątpliwości co do tego, czy Ukraina powinna ten status kandydata szybko dostać – powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej z prezydentem Słowacji w Bratysławie.

Prezydent podkreślił, że Polska nie ma tego typu wątpliwości.

Ukraina wypełniła wniosek ws. kandydowania do Unii Europejskiej

Podczas zeszłotygodniowej wizyty na Ukrainie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczyła ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu dokumenty w sprawie przystąpienia jego kraju do UE. Zełenski zapowiedział wtedy, że Ukraina wypełni je w ciągu tygodnia.

– Tak jak prezydent obiecał przewodniczącej Komisji Europejskiej, kiedy 9 kwietnia odwiedziła Ukrainę, strona ukraińska wypełniła ankietę. Dziś minął tydzień – poinformował w niedzielę wieczorem Ihor Żółkiew, zastępca szefa kancelarii Zełenskiego.

Według niego po otrzymaniu wypełnionego kwestionariusza Bruksela przygotuje rekomendację dotyczącą spełnienia przez Ukrainę tzw. kryteriów kopenhaskich przystąpienia do UE. Kijów liczy, że już w czerwcu tego roku uzyska oficjalny status kraju kandydującego do Unii.

Ukraina powinna wejść do UE?

W sondażu Komisji Europejskiej (Eurobarometr) zadano pytanie: "Czy Ukraina powinna zostać przyjęta do UE, kiedy będzie gotowa?".

I rzeczywiście wynika badania wskazują, że aż 66 proc. obywateli państw Unii Europejskiej zgadza się z tym twierdzeniem, a przeciwnego zdania jest zaledwie 22 proc. Największe poparcie dla wejścia Kijowa do Unii wyrazili obywatele Portugalii (87 proc.), Estonii (83 proc.), Litwy (82 proc.) i Polski (81 proc.).

Najmniej chętnie Ukrainę we wspólnocie europejskiej widzą Węgrzy (48 proc.), Bułgarzy (51 proc.) i Luksemburczycy (52 proc.).

Jak podaje Komisja Europejska, badanie przeprowadzono w dniach 13-20 kwietnia br., na próbie 26 tys. respondentów z 27 krajów.

