Były premier Finlandii: Na 99,9 proc. dołączymy do NATO

Stubb, który był premierem kraju w latach 2014-15, powiedział w rozmowie z brytyjską telewizją, że fiński prezydent ogłosi jutro zamiar przystąpienia Finlandii do NATO. Z kolei w weekend, według słów Stubba, fiński rząd wyda oświadczenie w tej sprawie, a na początku przyszłego tygodnia ukaże się wspólne oświadczenie Finlandii i Szwecji.

Finowie chcą do NATO

Stubb wskazał, że w tej chwili w Finlandii notowane jest "przytłaczające poparcie” dla przystąpienia do Sojuszu. Były premier powołał się na sondaż z wtorku, w którym 76 proc. respondentów było za, a 12 proc. przeciw. Te wyniki to duża zmiana w stosunku do danych sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– Jedyną osobą, której możemy za to podziękować, jest Putin. To z jego powodu dołączamy [do NATO - przyp. red.] – powiedział Stubb. Były premier stwierdził, że Finlandia "wcale nie jest zaniepokojona” groźbą Rosji, która zapowiedziała „odpowiedź wojskowo-techniczną”, jeśli Helsinki staną się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polityk ostrzegł jednak, że w "szarej strefie” procesu aplikowania o członkostwo – do czasu wejścia w życie gwarancji bezpieczeństwa NATO – mogą wystąpić zastraszanie, cyberataki i dezinformacja ze strony Rosji.

Stubb wskazał, że Finlandia i Szwecja mają jedne z największych armii w Europie, a ich przywódcy otrzymali gwarancje bezpieczeństwa od USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. – Czujemy się w tej sytuacji bardzo bezpieczni, wcale się tym nie martwimy – powiedział.

Nowi członkowie Sojuszu

Niedawno dwie gazety - jedna szwedzka, druga fińska - poinformowały, że rządy Szwecji i Finlandii zgodziły się na złożenie wniosków do NATO w tym samym czasie i że nastąpi to w połowie przyszłego miesiąca.

Fińska gazeta "Iltalehti" poinformowała, że szwedzki rząd spełnił życzenie Finlandii, aby oba kraje złożyły wniosek po 22 maja, a szwedzkie źródła rządowe potwierdziły tę informację "Expressen" – tabloidowi z tego kraju.

Wcześniej oczekiwano, że szwedzki wniosek zostanie złożony podczas szczytu NATO w Madrycie w dniach 29-20 czerwca, według doniesień mediów w Szwecji z początku tego miesiąca, ale ostatnie informacje podane w prasie szwedzkiej i fińskiej sugerują, że ta data może zostać przesunięta.

