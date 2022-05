Bielan: To ostatni moment, aby przyjąć pieniądze z KPO

W środę portal wPolityce.pl podał, że Komisja Europejska potwierdziła polskim władzom, że przyjęcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym będzie wiązało się z odblokowaniem Krajowego Planu Odbudowy. – Są argumenty żeby powiedzieć, że te negocjacje i ich ostateczny wynik – już prawie znany, bo nie zmieni się tu wiele – to sukces Polski – przekazał unijny urzędnik w rozmowie z portalem.

Adam Bielan uważa, że Polska ma ostatnią szansę na otrzymanie funduszy, gdyż terminarz jest niezwykle napięty. Polityk podkreślił, że ma nadzieję, że Sejm przyjmie w przyszłym tygodniu projekt dot. likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

"Ostatni moment"

– Naprawdę jesteśmy w ostatnim momencie, kiedy możemy przyjąć pieniądze z KPO. Pamiętajmy że do końca tego roku trzeba zakontraktować aż 70% z tej kwoty, którą przyznała nam KE. To olbrzymie zadanie dla naszych urzędników, którzy oczywiście cały czas starają się pracować, nie czekają na decyzje Brukseli, ale jednak są ograniczeni bez tej oficjalnej decyzji, nie mogą podejmować ostatecznych decyzji– mówił Adam Bielan w „Kwadransie politycznym” TVP1.

Jak podkreślił, "emocjonalna dyskusja", dotyczy obecnie tylko jednej kwestii, czyli tzw. testu bezstronności. Co do innych ważnych spraw ma ponoć panować zgoda. – I uważam, że jeżeli jest chęć porozumienia, to prawnicy, legislatorzy zawsze są w stanie znaleźć rozwiązanie kompromisowe, więc liczę, że takie rozwiązanie zostanie znalezione, jeżeli nie zostało już znalezione, bo wiem, że wczoraj były również spotkania bardzo owocne. Myślę, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni – przekonywał.

Spór o KPO

Na początku maja ubiegłego roku rządzący przesłali do Brukseli Krajowy Plan Odbudowy. Opracowanie KPO było konieczne, aby Polska mogła sięgnąć po środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Jednak Komisja Europejska cały czas nie daje zielonego światła na wypłatę pieniędzy z powodu obaw dotyczących rzekomego braku przestrzegania praworządności w naszym kraju.

Politycy obozu władzy twierdzą, iż zablokowanie wypłat z KPO to efekt politycznych rozgrywek pomiędzy Warszawą a Brukselą oraz chęci wymuszenia na rządzie RP zmian w sądownictwie.

Czym jest Fundusz Odbudowy UE?

Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej jest odpowiedzią UE na zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele – odbudowę i przywracanie odporności gospodarek unijnych na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać łącznie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

