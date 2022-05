Fogiel: Żaden polityk nigdy nie wykluczy takiego scenariusza

W czwartek w radiowej Jedynce Fogiel został poproszony o komentarz do wczorajszych informacji portalu Polska Times, który podał - powołując się na osobę z kierownictwa PiS - że prawdopodobieństwo przyspieszonych wyborów jest 50:50 i jest już wniosek w Sejmie w tej sprawie, złożony przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

– Wniosek PSL jest złożony, to prawda. Oczywiście, dziennikarze mają prawo do publikowania informacji, które uzyskają. Ale nawet podczas wczorajszego posiedzenia klubu parlamentarnego ten temat nie był w żaden sposób dyskutowany. Oczywiście, żaden polityk takiego scenariusza ze stuprocentową pewnością nigdy nie wykluczy, ale PiS chce iść do wyborów jesienią 2023 r. Mam nadzieję, że nie wydarzy się nic, co miałoby sprawić, że będzie trzeba podejmować inne decyzje – powiedział.

Na pytanie, na ile szacuje prawdopodobieństwo wcześniejszych wyborów, odpowiedział: "Takie szacunki zostawmy bukmacherom".

"Naszą intencją jest, żeby wypełnić całą kadencję i żeby wybory odbyły się w terminie konstytucyjnym - jesienią przyszłego roku. Jeżeli Zjednoczona Prawica będzie funkcjonować w sposób zgodny i sprawny - a wierzę, że tak będzie - to myślę, że takie scenariusze są nieuprawdopodobnione – ocenił.

Sejm zdecyduje ws. prezesa NBP

Fogiel przekazał również, że PiS jest przekonane, że Adam Glapiński zostanie wybrany na drugą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pytany, czy jest większość dla tej kandydatury, odparł, że "to okaże się na sali sejmowej".

Głosowanie w sprawie wyboru prezesa NBP zaplanowano na czwartek w godz. 16.00-17.30. Prezes banku powoływany jest przez Sejm na wniosek prezydenta. Jego kadencja trwa sześć lat.

