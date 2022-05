Święto Straży Granicznej. Duda: Od ponad dwóch lat służba w SG jest trudna

Wydarzenie odbyło się w czwartek w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

W czasie uroczystości między innymi odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Straży Granicznej.

Głos zabrała również głowa państwa.

Trud służby w Straży Granicznej

– Spotykamy się tutaj w szczególnym czasie, kiedy od ponad dwóch lat służba w polskiej Straży Granicznej jest trudna, wymaga szczególnej, wzmożonej odpowiedzialności, ogromnego wysiłku i wiąże się niewątpliwie ze zwiększonym ryzykiem – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w związku z obchodami święta Straży Granicznej w Koszalinie. Przywódca zaznaczył, iż wziął udział w wydarzeniu nie z powodu takiej czy innej rocznicy, ale by oddać głębokie wyrazy szacunku funkcjonariuszom SG ze strony państwa polskiego oraz całego społeczeństwa.

– Na naszą wschodnią granicę z Białorusią rozpoczął się atak. Od samego początku nie mieliśmy wątpliwości, że to atak hybrydowy, bowiem widać było ewidentną siłę sprawczą białoruskiego reżimu, że zostało to dokonane z premedytacją, że de facto władze zapraszały do siebie ludzi z Bliskiego Wschodu, z Afryki, po to, żeby potem nakłaniać ich czy fizycznie pchać na polską i unijną granicę. Stanęliście państwo na wysokości zadania, broniąc granicy i porządku Rzeczypospolitej, ale także naszej europejskiej odpowiedzialności za strzeżenie granic – zwrócił się do strażników prezydent.

– Z godnością nosicie polski mundur. Dziękuję z całego serca. To niezwykle ważne. Obroniliście naszą granicę, nasze oblicze, także wobec partnerów z UE. Nie pierwszy zresztą raz, pokazując tym partnerom, jak jesteście przygotowani i tej służbie oddani – dodał Andrzej Duda.

