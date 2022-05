Scholz o decyzji Finlandii: Zapewniłem o pełnym poparciu ze strony Niemiec

Fińscy przywódcy wydali w czwartek wspólne oświadczenie dotyczące "niezwłocznego" przystąpienia ich kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Wiosną tego roku odbyła się ważna dyskusja na temat ewentualnego członkostwa Finlandii w NATO. Potrzebny był czas, aby parlament i całe społeczeństwo ustosunkowało się do tej sprawy. Potrzebny był również czas na bliskie kontakty międzynarodowe z NATO i jego krajami członkowskimi, a także ze Szwecją" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Ostateczna decyzja o ubieganie się o członkostwo w Pakcie będzie wymagała głosowania w parlamencie. Mówi się, że przeważająca większość posłów zagłosuje "za". Według sondaży publikowanych w państwowych mediach, przystąpienie do NATO popiera 75 proc. Finów.

Scholz: Pełne poparcie ze strony Niemiec

Do sprawy odniósł się we wpisie w serwisie społecznościowym Twitter kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. "Z zadowoleniem przyjmuję decyzję Finlandii o bezzwłocznym przystąpieniu tego kraju do NATO. W rozmowie telefonicznej z prezydentem Sauli Niinistö zapewniłem Finlandię o pełnym poparciu ze strony niemieckiego rządu federalnego" – napisał Olaf Scholz.

Odbycie przez przywódców rozmowy telefonicznej potwierdził także prezydent Niinistö. Jak przekazał, konwersacja dotyczyła również obecnej sytuacji na Ukrainie. "W rozmowie telefonicznej z kanclerzem Olafem Scholzem dyskutowaliśmy o potrzebie osiągnięcia pokoju na Ukrainie. Finlandia jest wdzięczna za niemieckie poparcie dla naszego członkostwa w NATO" – oznajmił polityk.

twitterCzytaj też:

