Polityczna "wrzutka"? Komentarze po wyborze KRS

W czwartek w Sejmie odbyło się głosowanie nad wyborem sędziów KRS. Do akceptacji potrzebnych było 3/5 głosów. W pierwszej próbie kandydatów poparło 233 deputowanych, a 224 było przeciw. W związku z tym, marszałek Elżbieta Witek zarządziła drugie głosowanie, w którym według prawa wymagana była jedynie większość bezwzględna. W nim za kandydatami do KRS ponownie zagłosowało 233 posłów, więc ich wybór został zaakceptowany.

Aż 11 z 15 członków wybranej w czwartek Rady to sędziowie, którzy zasiadali już w gremium.

Pod koniec kwietnia tego roku komisja sejmowa poparła 15-osobową listę kandydatów zaproponowaną przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

"Wrzutka" z wyborem członków do KRS?

Parlamentarzyści PiS zdecydowali zmienić porządek czwartkowych obrad Sejmu, aby przeprowadzić głosowanie w sprawie członków do Krajowej Rady Sądownictwa – podała Wirtualna Polska. Ruch Zjednoczonej Prawicy wywołał oburzenie wśród przedstawicieli opozycji. Politycy komentowali sprawę na Twitterze.

"Dzisiejsza wrzutka z wyborem #NeoKRS to takie gangsterskie rozliczenia w obozie władzy. Na otarcie łez po wczorajszym sponiewieraniu przez prezesa, "miękiszon" dostał posady dla swoich hejterów. Wbrew Konstytucji, wbrew orzeczeniom TSUE, PiS-owski walec jedzie dalej. #PatoWładza" – napisał Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej z mównicy sejmowej głos w tej kwestii zabrał inny opozycjonista – Krzysztof Paszyk. Jego wypowiedź zacytowało w mediach społecznościowych konto PSL. "O co chodzi z tą nagłą wrzutką głosowania nad wyborem sędziów do KRS? Czy to polityczna zaliczka przed wykonaną robotą dla @SolidarnaPL? @pisorgpl, weźcie się wreszcie do roboty. Naprawmy KRS, zlikwidujmy Izbę Dyscyplinarną i skończmy spór z UE" – przekazano.

Warchoł: Koniec z sędziokracją!

W innym tonie w temacie wyboru sędziów do KRS wypowiedział się członek Zjednoczonej Prawicy Marcin Warchoł.

"Koniec z sędziokracją! Trzecia władza również pochodzi z woli Narodu. Suwerenność narodu oznacza, że władza w państwie spoczywa w rękach obywateli. Dlatego Sejm wybrał właśnie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa" – oznajmił wiceminister sprawiedliwości.

