Kurdej-Szatan: Mój wpis był naturalną reakcją

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła aktorce Barbarze Kurdej-Szatan zarzut zniesławienia Straży Granicznej. – Kobieta usłyszała zarzut tego, że 4 listopada 2021 roku za pomocą środków masowego komunikowania na portalu społecznościowym, zniesławiła Straż Graniczną oraz jej funkcjonariuszy – potwierdza rzecznik Aleksandra Skrzyniarz.

Aktorka nie przyznała się do winy i złożyła ponoć obszerne wyjaśnienia.

Gwiazda wystosowała też specjalnie oświadczenie do mediów. "Potwierdzam, że dzisiaj prokurator przedstawił mi zarzuty zniesławienia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie przyznałam się do winy. Złożyłam szczegółowe wyjaśnienia, wskazując na kontekst mojego wpisu na Instagramie z 4 listopada 2021 roku, który był naturalną reakcją na tragedię uchodźców na granicy – kobiet i dzieci. W związku z tym liczę, że postępowanie zostanie szybko umorzone. Jeżeli jednak mam odpowiadać karnie za okazanie solidarności cierpiącym, to nie chcę, żeby pokazywano mnie z zasłoniętą twarzą i upoważniam media do pisania o sprawie z udostępnieniem mojego wizerunku i nazwiska" – czytamy we wpisie opublikowanym przez nią na instagramowej relacji.

Skandaliczny wpis celebrytki

5 listopada ubiegłego roku aktorka Barbara Kurdej-Szatan zamieściła na Instagramie i Facebooku wulgarny wpis, w którym nazwała funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej "mordercami" oraz "maszynami bez mózgu". Była to reakcja na umieszczony przez "Ogólnopolski Strajk Kobiet" w mediach społecznościowych film, na którym imigranci w sposób nielegalny chcą przedostać się do Polski z terytorium Białorusi, a wspierają ich w tym tamtejsze służby.

Wpis wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w życiu zawodowym Kurdej-Szatan. Współpracę z aktorką zerwała TVP. Pojawiły się też pogłoski, że operator komórkowy Play zrezygnuje z reklam z jej udziałem (później firma dementowała te plotki).

W listopadzie zawiadomienie przeciwko Barbarze Kurdej-Szatan – zgodnie z zapowiedziami – złożył Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, czyli fundacja prowadzona przez szczecińskiego radnego Solidarnej Polski Dariusza Mateckiego.

