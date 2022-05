"Klan". Woda z mózgów Polaków

Towarzyszyłem jej, bowiem od zarania, czyli konkursu zorganizowanego przez Telewizją Polska na produkt w tym formacie antenowym.

Do rywalizacji przystąpiły trzy projekty. Ich tak zwane pilotażowe odcinki zaprezentowano dziennikarzom. "Zaklęta" nie pozostawiła w czeluściach mojej pamięci najmniejszego śladu, okazując się wielką przegraną. Uległa zarówno "Złotopolskim", skierowanym do emisji weekendowej w Dwójce, jak i zwycięskiemu "Klanowi" właśnie. Początkowo prezentowanemu w Jedynce bodaj trzy razy tygodniowo, a od lat serwowanemu tam od poniedziałku do piątku.