Żukowska drwi z Leszczyny. "Przekonywanie wyborców idzie wyśmienicie"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, w których często odpisuje na wiadomości internautów.

Leszczyna odpowiada na apel internauty

W czwartek polityk PO odpowiedział na "apel" jednego z użytkowników Twittera. "Mam apel do tych co najwiecej widzę o słyszę. Panie @donaldtusk, Pani @Leszczyna, Panie @MichalSzczerba chyba czas na jakieś inne rozwiązania. Ulica. Wiecie, że nasze portfele tego nie wytrzymają. Wiecie, co oznacza dalsze ich rządzenie! Wiemy, że to #mafia. Potrzebujemy impulsu!" – napisała użytkowniczka o nicku "patyWing" (pisownia wpisu org.).

twitter

"Wiem, że się nie spodoba to, co powiem, ale muszę: PiS wygrał poprzednie wybory, a kolejne musi przegrać. Nie da się inaczej odsunąć ich od władzy" – odpowiedziała kobiecie posłanka PO.

twitter

W odpowiedzi na uwagę innego internauty, że PiS "władzy w uczciwych wyborach nie odda", Leszczyna stwierdziła natomiast: "Szykujemy się. W mojej Częstochowie mamy już (wspólnie z KOD-em) ludzi do wszystkich komisji. W innych powiatach jest podobnie".

Żukowska drwi z polityk Platformy

Wpisy posłanki Leszczyny rozbawiły Annę Marię Żukowską (Lewica), która zwraca uwagę na brak merytorycznych argumentów w wypowiedziach polityk.

twitter

"Zwolennikom Platformy przekonywanie wyborców idzie wyśmienicie" – pisze Żukowska. "PiS wygrał poprzednie wybory, a kolejne MUSI przegrać. Nie da się inaczej, no po prostu nie da!!!" – pisze polityk Lewicy (pisownia wpisu org.).

twitter

Następnie, w odpowiedzi na wpis jednego z internautów, że "taki plan to cała rzesza think tanków musiała opracować", Żukowska napisała: "Szanowni Profesorowie, z tego badania, które Wam zleciliśmy, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak odsunąć PiS od władzy. – Oczywiście, przygotowaliśmy szerokie opracowanie analityczne tej materii. Wynika z niego, że żeby odsunąć PiS od władzy, to PiS musi przegrać wybory. Dziękujemy!".

Czytaj też:

Dziennikarz do Kidawy-Błońskiej: Poproszę o listę dozwolonych pytańCzytaj też:

PiS na pierwszym miejscu, Lewica bliżej Polski 2050