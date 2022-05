Co najbardziej martwi Polaków? Prezes sondażowni odpowiada

Socjolog był w piątek gościem "Popołudniowej rozmowy" na antenie radia RMF FM.

– Wojna na Ukrainie i zagrożenie, które płynie ze Wschodu, to nie jest kwestia tylko okresu od 24 lutego do dzisiaj. Napięcie, które odczuwamy w związku z presją ze strony Rosji, jest wcześniejsze i zaczęło się tak naprawdę latem zeszłego roku. Sytuacja, którą mieliśmy na Białorusi w jakiś sposób była odczytywana jako presja na nas ze Wschodu – mówił.

Zagrożenia dla Polaków

Drugim zagrożeniem dla Polaków – według Marcina Dumy – jest wciąż pandemia COVID-19. – COVID zniknął z dnia na dzień, ale jeżeli pytamy Polaków, czy obawiają się tego, że wirus wróci jesienią i że obostrzenia znowu nas będą dociskać, to wynika, że obawiamy się obostrzeń, które tak naprawdę były największą dolegliwością, którą odczuwaliśmy w związku z pandemią. Bo one nam zabrały nasz styl życia – powiedział prezes firmy sondażowej IBRiS.

Trzeci wymieniony przez Dumę element to sytuacja gospodarcza w kraju i wciąż rosnąca inflacja. – Inflacja już nas boli. Nie boli nas w taki sposób, w jaki moglibyśmy sobie to wyobrażać. Bo trzeba pamiętać, że my dzisiaj bardziej obawiamy się przyszłych skutków inflacji, a niekoniecznie ona nas boli w tej chwili. Oczywiście, że teraz zaczął się ten moment, w którym nasza siła nabywcza spada, natomiast porównując wzrost cen do np. wzrostu wynagrodzeń, to dotychczasowe wynagrodzenia – mówiąc, oczywiście, o średnich – nadganiały – oznajmił socjolog. – Ludzie obawiają się tej inflacji tak naprawdę od pewnego czasu – dodał.

