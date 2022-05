"Arogancki idiota". Rosyjska propaganda atakuje Morawieckiego

Skabiejewa stwierdziła w programie "Specoperacja" w stacji Rossija 1, że w coraz większej liczbie państw w Europie dochodzi do "faszystowskiego terroru". Wymieniła w tym kontekście Polskę.

– Polski premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Russkij Mir [rosyjski świat - przyp. red] stanowi zagrożenie dla całej Europy. Co więcej, Morawiecki nawoływał do całkowitego zniszczenia "ideologii monstrum", nazywając ją "rakiem" – powiedziała prezenterka odnosząc się do artykułu zamieszczonego przez polskiego premiera w brytyjskim dzienniku "The Telegraph".

Skabiejewa nie poprzestała jednak na recenzowaniu słów Morawieckiego i pozwoliła sobie na szokującą sugestię dotyczącą niepodległości Polski. – Oznacza to, że historia niczego ludzi nie uczy. Przecież dzięki takim zadowolonym z siebie i aroganckim idiotom Polska już kilkakrotnie przestała istnieć jako niepodległe państwo – stwierdziła.

Na skandaliczne słowa Skabiejewej zwrócił uwagę doradca szefa MSW Ukrainy.

"Rosyjska propagandystka Skabiejewa grozi Polsce utratą niepodległości. Każdego dnia rosyjska telewizja rzuca nowe zagrożenia" – skomentował na Twitterze Anton Geraszczenko.

twitter

Artykuł premiera

W artykule w "The Telegraph" Morawiecki wskazuje, że jedyną szansą na pokój i bezpieczeństwo w Europie jest "deputinizacja" Rosji. Polski premier ostro określił także wspomniany przez Skabiejewą "Russkij Mir", który porównał do nazizmu i komunizmu.

"Zupełna przewrotność działań Rosji, polega na tym, że dziś Putin buduje nowy rosyjski imperializm w oparciu o mit zwycięstwa nad nazizmem, a jego propaganda agresję na Ukrainę przedstawia jako operację «denazyfikacji» kraju" – pisał polski premier.

"Nie możemy mieć złudzeń. To nie jest szaleństwo, ale świadomie zaprojektowana strategia, która już otworzyła drogę do ludobójstwa. (…) Dziś nie wystarczy byśmy wspierali Ukrainę w militarnym zwycięstwie nad Rosją. Musimy przeciwdziałać tej nowej potwornej ideologii" – stwierdził Morawiecki odnosząc się do koncepcji "ruskiego świata".

Czytaj też:

"Niech tylko spróbują napaść. Nie takim łamaliśmy rogi". Łukaszenka grozi PolsceCzytaj też:

"My w ogóle tego nie chcemy". Ławrow zwrócił się do zachodnich politykówCzytaj też:

"Chcą zająć zachodnią Ukrainę". Jak rosyjska propaganda stara się skłócić Polaków i Ukraińców