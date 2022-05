Kowal: Otoczenie Putina będzie musiało go wydać

Polityk mówiła na antenie Polskiego Radia 24, że rosyjski przywódca rozpoczął proces "ostatecznej destrukcji imperium". – Putin nie zakładał, że przewróci pozycję Rosji. Szwecja i Finlandia pójdą do NATO. Do NATO pójdą też na koniec: Ukraina, Mołdawia i Gruzja i nie będzie już takiej Rosji, jaka była. Putin już zaczął proces ostatecznej destrukcji imperium. Chce teraz za krew Buriatów, Jakutów, Tatarów bronić ambicji wielkoruskich, szowinizmu wielkoruskiego, nacjonalizmu Rosjan w Federacji Rosyjskiej –powiedział Paweł Kowal.

– To się skończy rozpadem Federacji Rosyjskiej. Dlatego, że te narody nie wytrzymają tego, co on wyprawia. On ich puszcza jak mięso armatnie po to, żeby bronić interesów Rosjan. Pamiętajmy, że Federacja Rosyjska to nie jest Rosja w takim rozumieniu, że jest to państwo jednonarodowe. Tam jest bardzo dużo małych narodów, własnych ambicji. To jest trochę takie mały Związek Sowiecki – mówił poseł.

"Putin doprowadzi do upadku Rosji"

Gość PR24 podkreślił, że polityka prezydenta Rosji doprowadzi do upadku kraju.

– Putin swoją polityką rozwali Federację Rosyjską. I za kilka lat będziemy obserwować, jak na gruzach Federacji Rosyjskiej powstają inne państwa. Może nie będzie ich dużo, może na początek będą jedno, dwa państwa, ale mi się wydaje, że to jest bardzo oczywiste – dodał Kowal.

Kiedy w taki scenariusz może się zrealizować? – To może być szybciej, niż się wydaje. Gdy mówiłem o tym pół roku, rok temu, że Rosja nie jest święta i że to imperium się rozpadnie, to niektórzy się uśmiechali, że może za sto lat. A teraz widać, że to może być za dwa, trzy lata – wyjaśnił poseł KO.

Poseł Kowal dodał, że Władimira Putina czeka sąd: – Moim zdaniem to się skończy tak, że jego otoczenie będzie musiało go wydać. Rosja będzie płaciła reparacje. Myślę, że Putin już sobie powoli zdaje sprawę, ale wielu ludzi w jego otoczeniu jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jakie są konsekwencje dla Rosji całej tej polityki. A one są bardzo poważne.

