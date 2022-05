Suwenir przeczuwa

Pierwszy to – COVID nie ma. Po co ludzi straszyć? Było, minęło, zamknijmy księgi rachunków zwycięstw i ofiar. Ciągnięcie tego to z jednej strony „grzanie tematu” przez zainteresowanych, głównie ekspertów, którzy utracili nagle swoją sławę, po drugiej stronie mamy mieć kasandryczących foliarzy, którzy też nie chcą się pogodzić, że ich temat znika.