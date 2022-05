„Do Rzeczy” nr 20: Czym się skończy ta wojna?

– Rosyjski upór i prowadzenie rozwleczonej na długie miesiące wojny na zasadzie krwawiącej granicy mogą odbywać się mimo wszystkich słabości Kremla – pisze z kolei Piotr Semka w tekście „Czy Rosja ma czas?”.

Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Upadek, ale powolny” twierdzi, że Rosja nie jest już w stanie obronić swojej mocarstwowości.

– Inflacja pogłębiona efektem sankcji, droga energetyka – to może sprawić, że Europejczykom los Ukrainy zupełnie zobojętnieje. Bo będą chcieli przede wszystkim uniknąć własnej nędzy i rozpaczy – zakłada Wojciech Golonka w tekście „Zderzenie gigantów”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Poseł Anna Maria Siarkowska opowiada Ryszardowi Gromadzkiemu, dlaczego zdecydowała się przejść z PiS do Solidarnej Polski i czy jest szansa na uczciwe rozliczenie działań polityków w trakcie pandemii.

– Ustawa sankcyjna miała uderzyć w podmioty wspierające putinowski reżim, a tym samym rosyjską inwazję na Ukrainę, wychodząc poza zakres sankcji unijnych. Jak w innych sprawach dotyczących rosyjsko-ukraińskiej wojny, tak i w tej musieliśmy być prymusami. Rezultat w niektórych przypadkach jest opłakany – wytyka Łukasz Warzecha w tekście „Sankcjami na oślep”.

Tomasz Rowiński udowadnia, że dopuszczenie do oblania farbą rosyjskiego ambasadora przed cmentarzem w Warszawie to „Błąd polityczny”.

– Dlaczego Węgrzy inaczej niż Polacy podchodzą do pomocy Ukraińcom? – tłumaczy Olivier Bault w tekście „Po pierwsze, Węgry!”.

– Na skutek działań papieża katolicyzm jawi się jako coraz bardziej nakierowany na budowę przyszłości tego świata opartej na dobrobycie i powszechnej szczęśliwości. Jednego brakuje za to coraz bardziej: wyraźnej perspektywy zbawienia – pisze Paweł Chmielewski w tekście „Rezygnacja ze zbawienia”

Maciej Pieczyński w tekście „Sława bohaterom?” zauważa, że Ukraińcy nie odwrócą się od UPA i Bandery, ale dostali właśnie nowych, bliższych im bohaterów narodowych.

Carol Tobias, szefowa National Right to Live Committee, największej organizacji w USA mówi Piotrowi Włoczykowi, że to „Przełomowy czas dla pro-liferów”.

– Rosjanie od początku podważali inwestycję na Mierzei Wiślanej. Argumenty? Niszczenie przyrody. Wtórowała im polska opozycja. Rząd się nie ugiął. Przekop już jest, a port w Elblągu ma pierwszych zainteresowanych biznesem – pisze Łukasz Zboralski w tekście „Przekopana nadzieja”.

Radosław Wojtas w tekście „Wanda, czyli żywioł” przypomina ostatnie wejście na szczyt Wandy Rutkiewicz, od którego mija 30 lat.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Joanna Bojańczyk o wystawie „Stan rzeczy” w Muzeum Narodowym („Jak przemijają przedmioty”); rozmowa z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury („Kreatywność i praca u podstaw”); Piotr Gociek recenzuje serial „Schody” („Wszystko w rodzinie); Rafał Łatka o spotkaniach kard. Wyszyńskiego z Gomułką („Gomułka kontra kard. Wyszyński”); Piotr Semka o papierosach w komunistycznym systemie („Hercegowina Flor, czyli dymek z papierosa”); Magłorzata Wołczyk o rozgrywkach w Maghrebie („Zimne wojny gazowe”); Jakub Wozinski o kłopotach z oszczędnościami Polaków („Oszczędnemu zawsze wiatr w oczy”); Katarzyna Pinkosz o nowych terapiach na chłoniaka („Nokaut w porównaniu z »chemią«”).

