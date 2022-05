Eurowizja. Szef ukraińskiego parlamentu: Jury jest daleko od społeczeństwa

Burza wokół nieprzyznania ani jednego punktu Krystianowi Ochmanowi odbiła się szerokim echem w całej Europie. Tegoroczny finał Eurowizji wygrała Ukraina, zdobywając rekordową liczbę punktów.

Teraz do sprawy odniósł się na Twitterze szef ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Przewodniczący Rady Najwyższej krytykuje jury, który nie dało Polsce punktów. Jednocześnie wskazuje, że w głosowaniu widzów to właśnie Ochman zdobył pełną pulę, czyli 12 punktów. Według Stefanczuka to pokazuje, jak profesjonalne jury jest odległe w swoich zapatrywaniach od ogółu ukraińskiego społeczeństwa.

Wyjaśnienia szefa jury

Do decyzji jury odniósł się też w komunikacie jego szef, Wadim Lisica.

"Cały proces głosowania odbył się pod nadzorem adwokata wszyscy członkowie jury wcześniej zapoznali się z zasadami głosowania. Żaden członek jury nie miał możliwości wpływać na swoje decyzje, tym bardziej na przewodniczącego. Dlatego Polska i inne kraje otrzymały takie punkty, na jakie zasłużyły w opinii każdego z sędziów. Nikomu za to nie zapłacono. Nikt nie miał żadnych preferencji ani innych zachęt. (…) Jako Przewodniczący Jury z pewnością jestem gotowy na ponoszenie odpowiedzialności za demokratyczny wybór dokonany w tym roku. Za pomoc humanitarną, militarną i finansową dla Ukrainy jesteśmy i będziemy wdzięczni Polakom na zawsze! Ale to są rzeczy niezwiązane ze sobą" – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Polska daleko za podium

Reprezentant Polski Krystian Ochman z piosenką "River" zajął 12. miejsce, otrzymując 151 punktów. Po głosowaniu krajowych jury Polak był na 14. miejscu z 46 punktami. W głosowaniu widzów uzyskał 105 punktów. Po świetnym występie w półfinale polscy widzowie spodziewali się lepszego wyniku.

"Krystian Ochman z wielką klasą reprezentował PL na 66. Eurowizji. Zajął przyzwoite, najwyższe od lat miejsce. Jego występ, kt. będzie zapamiętany na długo obejrzało 5,42 mln Widzów. Gratuluję Krystianowi i świetnej ekipie TVP. Dziękuję Widzom i dziennikarzom za wsparcie Krystiana" – napisał prezes TVP Jacek Kurski.

