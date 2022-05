Szrot: Ciągle czekamy na najważniejszą decyzję

Sejmowa komisja sprawiedliwości od początku kwietnia pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN – prezydenta i posłów PiS. propozycją wiodącą jest ta Andrzeja Dudy. W czwartek komisja ma kontynuować prace. Możliwe, że Sejm zagłosuje nad ustawą na posiedzeniu w dniach 25-26 maja. Uwagi do projektu zgłasza Solidarna Polska, która przygotowała pakiet poprawek.

Projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN (to warunek stawiany przez KE do uruchomienia wypłat z KPO) oraz wprowadzenie "testu bezstronności sędziego". To właśnie ta kwestia budzi największe wątpliwości Solidarnej Polski.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot był pytany w TVN24 o to, czy PiS porozumiało się z formacją ministra sprawiedliwości. Odnosząc się do wspólnych głosowań PiS i Solidarnej Polski na ostatnim posiedzeniu Sejmu m.in. ws. zmian podatkowych, wyboru prezesa NBP, czy wyboru sędziów-członków KRS, podkreślił: – Ciągle czekamy na najważniejszą decyzję, czyli kwestię prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Apel do polityków

– Prezydent oczekuje, że projekt zostanie przyjęty. Mówi się o posiedzeniu nadzwyczajnym Sejmu w przyszłym tygodniu. Mamy ciągle nadzieję, że zostanie on przyjęty w kształcie takim lub zbliżonym do zaproponowanego przez prezydenta – wskazał Paweł Szrot.

– Apelujemy do wszystkich sił w parlamencie, zarówno do Zbigniewa Ziobry, jak i opozycji, bo Polska potrzebuje tego projektu z różnych powodów: dla wymiaru sprawiedliwości, dla swojego otoczenia międzynarodowego – mówił prezydencki minister w TVN24.

