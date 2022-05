Wicepremier Ukrainy: Mam nadzieję, że NATO wyciągnęło wnioski z błędów z 2008 roku

Rząd Finlandii rozpoczął oficjalną procedurę złożenia wniosku o członkostwo kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. Rząd skierował wniosek w tej sprawie do parlamentu – podaje Radio Zet. Fiński parlament ma przystąpić do rozpatrzenia stanowiska rządu ws. wejścia do NATO w poniedziałek. "To historyczny dzień, zaczyna się nowa era" – podkreślili fińscy prezydent i premier.

Oczekuje się, że wkrótce podobną decyzję podejmie Szwecja. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała fundamentalną zmianę podejścia do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, zarówno jeśli chodzi o tamtejsze społeczeństwa, jak i klasę polityczną. Dotychczas neutralne Sztokholm i Helsinki chcą odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek rosyjskiego ataku.

– Decyzja Rosji o inwazji na Ukrainę pokazała, że jest ona gotowa zaatakować niezależny kraj sąsiedni – powiedział w niedzielę prezydent Finlandii Sauli Niinistö.

Ukraina w NATO?

Tymczasem Ukraina wciąż liczy, że jej wniosek o członkostwo w NATO zostanie rozpatrzony pozytywnie. Taką nadzieję wyraziła w niedzielę wicepremier tego kraju.

– Oczekujemy, że wraz z nowym stanowiskiem Szwecji i Finlandii, które zdecydowały się ubiegać o członkostwo w NATO oraz z odpowiedzią sojuszników, nasz wniosek zostanie natychmiast rozpatrzony i zrealizowany – powiedziała. – Służy to tylko jednemu bardzo oczywistemu argumentowi, że NATO wyciągnęło wnioski z błędów politycznych popełnionych w 2008 roku, składając ówcześnie obietnice bez realizacji decyzji i członkostwa, co w zasadzie doprowadziło do trzech wojen, z których dwie toczą się obecnie na terytorium Ukrainy – dodała Stefanishyna.

– Mamy nadzieję, że jeśli chodzi o rozpatrzenie wniosku ukraińskiego, stanie się to również znacznie szybciej – wyraziła nadzieję wicepremier Ukrainy.

