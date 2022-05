Eurowizja. "Głosowanie odzwierciedla stosunek Ukraińców do Polaków"

Ukraiński zespół Kalush Orchestra z utworem "Stefania" wygrał w Turynie 66. Konkurs Piosenki Eurowizji, wyprzedzając Wielką Brytanię i Hiszpanię. O sukcesie Ukraińców zdecydowało głosowanie widzów. Przyznano w nim rekordową liczbę ponad 430 punktów.

Reprezentant Polski Krystian Ochman z piosenką "River" zajął 12. miejsce, otrzymując 151 punktów.

Głosowanie Ukraińców

Ogromne kontrowersje wzbudził fakt, że ukraińskie jury nie przyznało ani jednego punktu polskiemu reprezentantowi podczas Eurowizji. Burza odbiła się szerokim echem w niemal całej Europie.

W rozmowie z portalem Niezależna.pl postawę Ukraińców skomentował dr Andrzej Anusz, socjolog, historyk i politolog z Instytutu Piłsudskiego. Jego zdaniem, z wyniku głosowania społeczeństwa ukraińskiego można wywnioskować, że Ukraińcy "darzą sympatią Polaków". – Ja bym nie oburzał się, że jury nie doceniło naszego reprezentanta, tylko zwrócił uwagę, że naród ukraiński wyraził silne poparcie – stwierdził.

– Formuła głosowania w konkursie Eurowizji sprzyja pokazywaniu sympatii społecznych. To wydarzenie składa się z kilku etapów, które wieńczy finał, w nim natomiast poziom prezentowany przez artystów jest w miarę wyrównany. W związku z tym, często biorący udział oddają głos niekoniecznie na najlepszą piosenkę, a na kraj, który darzą największą sympatią. Nie jest dużym zaskoczeniem, że to właśnie Ukraina wygrała tegoroczną edycję konkursu. Moim zdaniem jest to wyraz poparcia przez narody Europy Zachodniej, przeciwstawienie się rosyjskiej agresji – powiedział dr Andrzej Anusz.

