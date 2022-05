Bielan: Gdyby sankcje wprowadzono przed 24 lutego, to być może Putin by się zawahał

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli. Dyplomaci mają zatwierdzić szósty pakiet sankcji na Rosję w związku z agresją na Ukrainę.

Zdaniem europosła Adama Bielana nie tylko Węgry mogą postawić weto w tej sprawie. – Niestety jest większa grupa krajów sceptycznych. (...) Mimo toczącej się wojny, mimo tych wszystkich okrucieństw, które widzimy w Ukrainie, wciąż wiele państw chce robić interesy z Putinem jakby nic się nie stało – ocenił polityk w rozmowie z Polsat News. Wyraził nadzieję, że w poniedziałek "to porozumienie zostanie osiągnięte".

"Sankcje nie są drastyczne"

– Trzeba jednak pamiętać, że ten szósty pakiet sankcji nie jest jakoś szczególnie drastyczny dla Rosji – mówił Bielan. Podał w tym miejscu przykład embarga na ropę, które rozłożono na kilka miesięcy. – Dziwi mnie również fakt, że teraz dopisujemy kolejne rosyjskie banki do wyłączenia z systemu SWIFT, a wciąż wiele banków pozostaje poza tą listą. Pytanie brzmi dlaczego tych wszystkich banków nie wpisaliśmy na tę listę na samym początku wojny – zwracał uwagę eurodeputowany.

Zdaniem Bielana, być może nie doszłoby do wojny, "gdyby sankcje zostały wprowadzone wcześniej". – Gdyby te sankcje wprowadzono przed 24 lutego, to być może Putin by się zawachał, bo zobaczyłby, że UE i świat Zachodu nie żartują – podkreślił polityk.

Sankcje na Rosję a ceny ropy

Europoseł zapytany o to, czy po nałożeniu sankcji na rosyjską ropę ceny w Europie "drastycznie nie wzrosną", odpowiedział, że "ceny ropy na światowch rynkach wzrosły jeszcze przed wybuchem wojny". – Rosyjską ropę można zastąpić dostawami z innych rejonów świata. Trudno oczywiście przewidzieć jaki będzie poziom cen w następnych miesiącach – wskazał Adam Bielan.

Czytaj też:

Ukraina w UE. Kułeba po rozmowach w Berlinie: I tak się to stanieCzytaj też:

Sankcje na Rosję. Morawiecki rozczarowany decyzją Komisji Europejskiej