Kukiz o PO: Ta partia ma jedną intencję – objąć władzę

W poranku TVP1 lider Kukiz'15 mówił o relacjach w koalicji rządzącej, z którą współpracuje jego ugrupowanie, oraz działania opozycji.

– Nie chcę zapeszać, ale odnoszę wrażenie, że wszystko idzie w dobrym kierunku – mówił Paweł Kukiz, pytany o przebieg ostatniego posiedzenia klubu PiS i negocjacjach prowadzących do przyjęcia KPO.

– Dla mnie ważniejszą sprawą niż stanowisko Brukseli jest dogadanie się wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i widzę, że jakiś kompromis na linii premier Morawiecki – prezydent Duda i minister Ziobro jest dogadany – tłumaczył polityk.

Kukiz ostro o działaniach Platformy

Lider Kukiz'15 mówił także o działaniach opozycji, a przede wszystkim kierowanej przez Donalda Tuska Platformy Obywatelskiej.

– Znam PO do szpiku kości. Ta partia ma jedną intencję – objąć władzę, przejąć spółki Skarbu Państwa i zatrudnić swój klan – tłumaczył polityk.

Jak podkreślił dalej Kukiz, "Polska w czasach rządów tamtej partii była państwem w ogromnej mierze uzależnionym od polityki Niemiec i Rosji". – My – jako wręcz satelita niemiecki realizowaliśmy interes Berlina – dodał.

PiS z największym wzrostem, duży spadek Konfederacji. Sondaż dla DoRzeczy.pl

Tymczasem jak wskazuje ostatnie badanie pracowni Estymator dla Dorzeczy.pl, gdyby wybory odbyły się na najbliższych dniach, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, a Kukiz'15 nie dostałoby się do Sejmu.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 12-13 br. ankietowanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc.

Najwięcej ankietowanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska) – 39,2 proc. (to oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej fali naszych badań). Druga jest Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 27,1 proc. (+0,1 pkt proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z wynikiem 11,2 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni).

Na dalszych miejscach są: Polska 2050 Szymona Hołowni – 7,9 proc. (-0,1 pkt proc.); Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 6,4 (-0,3 pkt proc.); Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) – 5,9 proc. (-1,4 pkt proc.); Kukiz'15 – 2 proc. (+0,2 pkt proc.). 0,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że oddałoby głos na inną formację.

