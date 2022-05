Populiści nie kalkulują

Pomijając ewolucję Terlikowskiego, którego akces do Razemków wydaje się już tylko kwestią czasu, zatrzymajmy się nad charakterystycznym użytym przez niego sformułowaniem: „Każdy pomysł, by ograniczyć skalę tego zjawiska, jest dobry”. Przypomina to bardzo frazę użytą nie tak dawno przez Jana Rokitę w kontekście wojny na Ukrainie w felietonie dla „Teologii Politycznej”: „[…] nie ma ani takiego ryzyka, ani takiej ceny, której nie warto by zapłacić za pobicie Rosji teraz, na Ukrainie, bo potem będzie to nie tylko trudniejsze, ale na dodatek dziać się będzie zapewne w Polsce”.