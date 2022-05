"To są żadne pieniądze". Kukiz o unijnych funduszach na pomoc uchodźcom

"Decyzja jest następstwem globalnego wydarzenia z 9 kwietnia 'Stand Up for Ukraine', podczas którego Komisja przeznaczyła do 400 mln euro na wsparcie uchodźców z Ukrainy w najbardziej dotkniętych państwach członkowskich" – czytamy w komunikacie.

Wsparcie dotyczy Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Czech.

Krytycznie do dzisiejszej decyzji KE odniósł się Paweł Kukiz. – Świat powinien pomóc przy realizacji ochrony części Ukrainy, np. przy granicy z Polską, to kwota przyznana przez Komisję Europejską jest za niska. Są to żadne pieniądze. W dużej mierze wynika z tego, że państwa zachodnie nie doświadczyły nigdy Rosjan – ocenił polityk w rozmowie z PR24.

Kukiz: Rozczłonkować ten bandycki twór

W trakcie audycji Kukiz stwierdził, że jeżeli Ukraina przegrałaby wojnę w sposób wyraźny, w ciągu kilku dni, to obecnie bylibyśmy świadkami znacznie większej ingerencji Rosji w sprawy tych państw, które dawniej wchodziły to tzw. bloku wschodniego.

– Ewidentnie Putin stara się odbudować Rosję przynajmniej w takim kształcie, jakim ona była przed pieriestrojką – powiedział w rozmowie z Adrianem Klarenbachem.

Poseł podkreślił, że w interesie całego świata jest "rozczłonkowanie bandyckiego tworu jakim jest Rosja". – To jest jedna z niewielu okazji, żeby ochronić swoją obronność i przy okazji wywalczyć ją dla kolejnych pokoleń – powiedział.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Państwa członkowskie mogą wykorzystać te fundusze, aby zapewnić pomoc, taką jak żywność, transport i tymczasowe zakwaterowanie dla osób uciekających przed niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę, jednocześnie zwiększając swoją zdolność do zarządzania zewnętrznymi granicami UE, podano także.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz władze lokalne i regionalne również odgrywają kluczową rolę w oferowaniu pomocy, a zatem państwa członkowskie będą musiały zapewnić, aby te nadzwyczajne środki również do nich trafiły, podkreślono.

Aby zapewnić szybkie wydatkowanie środków bez dużych obciążeń administracyjnych, Komisja będzie udostępniać środki na podstawie osiągniętych wyników, a nie rzeczywistych kosztów. Aby nadal wspierać potrzeby w zakresie przyjmowania uchodźców, Komisja udostępni pozostałe 152 mln euro.

Straż Graniczna podaje, że od początku wojny, do Polski przybyło już 3,442 mln osób uciekających przed wojną.

