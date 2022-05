"Troska o najsłabszych". Premier napisał specjalny list

Tekst opublikował w czwartek na swoich łamach dziennik "Super Express".

Głównym przesłaniem szefa rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy były pozytywy, płynące z przyznania emerytom tzw. czternastki.

Troska o seniorów. List premiera

"Szacunek dla starszych to podstawa funkcjonowania każdego poważnego państwa. Ale szacunek nie może ograniczać się tylko do słów. Prawo i Sprawiedliwość obiecało zadbać o seniorów i wywiązujemy się z tej obietnicy każdego roku. Na początek przywróciliśmy niższy wiek emerytalny, a zaraz potem zaczęliśmy podnosić świadczenia emerytalne. To dzięki naszym działaniom przeciętna emerytura wzrosła aż o 600 zł. A to nie wszystko. Każdy senior w Polsce dostaje również 13. emeryturę. Osoby starsze nie mogą wybierać: leki czy jedzenie" – możemy przeczytać w liście premiera.

Mateusz Morawiecki wskazał, że polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy jest nakierowana na "dobro tych, o których dotąd Polska nie dbała wystarczająco". Jednocześnie polityk zauważył, że ostatnie dwa lata nie były łatwym czasem, w związku z czym, wprowadzone wcześniej podwyżki dla emerytów mogły być niewystarczające.

Kolejna, 14. emerytura w Polsce

"Podjęliśmy decyzję o wypłacie kolejnej, 14. emerytury. Znieśliśmy podatek od emerytur i ustanowiliśmy waloryzację na poziomie 7 proc. W trudnych czasach stosujemy wyjątkowe rozwiązania. Wszystko po to, by każdy senior mógł czuć się bezpiecznie" – poinformował Morawiecki.

"Miarą odpowiedzialności państwa jest troska o najsłabszych. Mam przekonanie, że dzięki naszym rządom seniorzy są z roku na rok coraz bardziej bezpieczni, a jesień życia naprawdę może być złota" – stwierdził premier. I dodał, że "tym się właśnie różni" PiS od innych partii.

