Karczewski: Senat został przekształcony w siedzibę PO

W czwartkowej rozmowie dla portalu wPolityce.pl były marszałek skomentował postawę prof. Tomasza Grodzkiego oraz działania senatorów Platformy Obywatelskiej.

Wniosek odrzucony

W ostatnią środę wieczorem Senat odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Tomasza Grodzkiego. Za uchyleniem głosowało 47 senatorów, 52 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej w izbie odbyła się burzliwa debata. Politycy Prawa i Sprawiedliwości dopytywali, dlaczego zwlekano ponad 400 dni z procedowaniem wniosku prokuratury. Prof. Grodzki odparł, iż to efekt błędów proceduralnych popełnionych przez prokuraturę.

– Ten wynik mnie nie zaskakuje, był do przewidzenia po posiedzeniu komisji, na którym pan marszałek Grodzki przeczytał swoje wystąpienie i było wiadomo, że nie zrzeknie się immunitetu – ocenił Stanisław Karczewski. – Cała taktyka PO polegała nie na obronie pana marszałka Grodzkiego, tylko na atakowaniu pana ministra Ziobry, dyskredytowaniu prokuratury. Marszałek Grodzki użył nawet takiego określenia, że cały aparat państwa został zaangażowany do nękania i ścigania pana marszałka. To jest duża przesada – powiedział.

Senat siedzibą PO?

Karczewski przypomniał dawny postulat polityków Platformy Obywatelskiej dotyczący likwidacji Senatu w Polsce. Jego zdaniem, świadczy to o wiarygodności PO.

– Senat dalej funkcjonuje i obecnie został przekształcony w siedzibę partyjną PO. Tu bywają Tusk i inni politycy opozycji, na porządku dziennym odbywają się narady polityczne – oznajmił były marszałek.

