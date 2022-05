Hołownia przedstawił "receptę" dla Polski. "Pierwsza pozycja to oszczędny rząd"

Były kandydat na prezydenta kraju odwiedził w piątek miejscowość Michałowo (woj. podlaskie).

Podczas konferencji prasowej polityk mówił głównie o kwestiach dotyczących gospodarski.

"Recepta" Hołowni

– Pierwsza pozycja naszej recepty to oszczędny rząd. Wiecie, że budżet Kancelarii Premiera w 2015 roku wynosił 125 mln złotych? Wiecie, ile wynosi w tym roku? Aż sprawdzę, żeby upewnić się, że ta liczba tu stoi – 830 mln złotych. Wyobrażacie sobie, ile pieniędzy przeznaczamy na urzędy centralne w rozpasanym państwie Prawa i Sprawiedliwości? – pytał Szymon Hołownia.

W trakcie wystąpienia lider Polski 2050 zapowiedział między innymi sformułowanie postulatów dotyczących pomocy finansowej młodym Polakom. Jak ogłosił, przedstawiciele jego formacji politycznej zwrócą się do członków rządu, żeby pracujące osoby w wieku do 26 lat były zwolnione ze wszystkich składek, które obecnie musi płacić pracownik. – Musimy pomóc młodym ludziom na starcie w tej sytuacji, w której nie zgromadziwszy jeszcze oszczędności, nie zbudowawszy jeszcze kapitału, nie mający czasem mieszkania, wchodzą na rynek i ta sytuacja, w której się znajdują jest przerażająca – stwierdził Hołownia.

Transfer Trzaskowskiego?

Ostatnio media w Polsce obiegła informacja, iż Szymon Hołownia chce przeciągnąć na swoją stronę Rafała Trzaskowskiego.

Nie jest tajemnicą, że ubiegłoroczny powrót Donalda Tuska do kraju i przejęcie sterów PO pokrzyżowało plany Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy przymierzał się do bycia liderem Platformy. Jednak siła i wpływy byłego premiera okazały się nie do przebicia.

Czytaj też:

Lider Agrounii: Morawiecki niech przestanie gadać, niech zacznie robić