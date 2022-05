Sekretarz PiS: Komitet przychylił się pozytywnie do propozycji prezesa Kaczyńskiego

W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 14:00, uczestniczyli między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Media w Polsce od kilku dni donosiły, że podczas piątkowych rozmów zapadną decyzje dotyczące zmian w strukturze formacji.

Propozycje Kaczyńskiego

Zgodnie z zapowiedziami, Jarosław Kaczyński przedstawił członkom Prawa i Sprawiedliwości wniosek o zmianę struktur partyjnych i reformę struktur okręgowych. Komitet Polityczny PiS przychylił się pozytywnie do tej propozycji – poinformowali podczas konferencji prasowej sekretarz partii i jej wicerzecznik prasowy.

– Do 15 czerwca zostaną powołani nowi pełnomocnicy okręgowi, którzy swoje urzędowanie rozpoczną z dniem 1 lipca. Będą to 94 okręgi dostosowane zakresem terytorialnym do okręgów senackich. Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane nowe zarządy okręgowe, ale to jest w perspektywie dalszej. Natomiast w tej chwili będą powoływani nowi pełnomocnicy okręgowi z zastrzeżeniem, że nie będą to mogły być osoby pełniące funkcje ministerialne, wiceministerialne oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu – zapowiedział Krzysztof Sobolewski.

Konwencja PiS

Jak przekazał Radosław Fogiel, PiS zorganizuje konwencję, która "ma być kolejnym etapem ożywiania życia politycznego i struktur partii przed przyszłorocznymi wyborami". Wydarzenie najprawdopodobniej odbędzie się w czerwcu, ale dokładna data nie jest jeszcze znana.

Wcześniejsze doniesienia medialne wskazywały, iż po konwencji liderzy partii wyruszą na spotkania z wyborcami w Polsce. Politycy mieliby odwiedzić każdy powiat w kraju. Na czele letniej ofensywy stanęliby prawdopodobnie premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński.

Czytaj też:

"Dość kłamstw". Premier Morawiecki odpowiada TuskowiCzytaj też:

Kto kandydatem PiS na prezydenta? "SE": W grze nowe nazwisko